نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان بر حفظِ وحدت و همدلی و از بین بردن زمینه‌های بروز اختلافات در ورزش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در دیدار با سرپرستِ جدیدِ اداره‌کل ورزش و جوانان استان سمنان و معاونین و کارکنان، با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل پیشین گفت:انتصاب یک چهره بومی در مدیریت ورزش استان سمنان مایه خرسندی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با یادآوری موفقیتهایِ اخیر ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی و اهتزاز پرچمِ مقدسِ جمهوری اسلامی ایران در میادین ورزشی افزود: افتخارآفرینی کشتی‌گیران و والیبالیست‌های ایرانی سبب خوشحالی رهبر معظم انقلاب و مردم عزیزمان شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان افزایشِ وحدت و همدلی و پیشگیری از اختلافات، استعدادیابی، تکریم پیشکسوتان، سرمایه گذاری برایِ ورزش و ازدواجِ جوانان، ورزش بانوان و همکاری همه جانبه برای تقویت زیرساخت‌های ورزشی را مهم برشمرد.

محسن ایزدبخش سرپرستِ اداره‌کل ورزش و جوانان با قدردانی از توصیه هایِ کارشناسانه نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان و ارائه برنامه هایِ پیشِ رو از برنامه ریزی برایِ حفظِ وحدت و همدلی و ارتقاءِ سطحِ ورزش و جوانان خبر داد.