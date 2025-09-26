طرح نظام نشانی گذاری مکان محور در حوزه شهریبیش از ۸۵ درصد و روستایی به ۲۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران در حاشیه افتتاح ساختمان اداره پست شهرستان برخوار گفت: در گذشته شرکت ملی پست یک بستر ارتباطات فیزیکی داشت که امروز با توسعه خدمات و بهره گیری از ابزار‌های فناورانه نوین و با توجه به نیاز‌های جامعه و ارتقا بهره وری در خدمات پیش رود.

محمد احمدی افزود: یکی از اقدامات و برنامه‌های مهم شرکت ملی پست، تکمیل طرح نظام نشانی گذاری مکان محور است که به عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی در ایران با هدف استانداردسازی آدرس‌ها و تخصیص کد جغرافیایی یکتا به هر مکان، به‌عنوان پایه‌ای برای دولت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال است.

وی گفت: این طرح با دستور و حمایت ویژه‌ی رییس جمهور در حال نهایی سازی است که در حوزه شهری در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد اجرا شده و در حوزه روستایی که در ابتدای دولت چهاردهم تقریبا صفر بود به ۲۵ درصد رسیده است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: این طرح تا پایان سال در حوزه شهری و در حوزه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار به ۹۵ درصد می‌رسد که نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی است.

وی در ادامه گفت: استان اصفهان به عنوان دومین مرکز اصلی در مرکز کشور نیاز است که دستگاه سورتینگ و تفکیک و تجزیه محموله‌های پستی با یک تجهیزات کاملا مدرنی و اتوماتیک بروز شود و سعی می‌کنیم تا ۱۷ مهر سال آینده افتتاح کنیم.

ساختمان اداره پست شهرستان برخوار در زمینی به مساحت ۳۹۰ مترو با زیربنای ۶۷۴ مربع در سه طبقه با هزینه افزون بر ۹۰ میلیارد ریال از اعتبارات دولتی بازسازی و مجدد احداث شد.