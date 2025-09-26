به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به همراه مسئولان و جمعی از معتمدین شهرستان رزن، به دیدار خانواده‌ دو شهیدی رفتیم که سال‌ها پیش پدر و برادر خود را در راه وطن تقدیم کرده‌اند، اما سرنوشت زخم دیگری بر دلشان زد، خواهرشان به دست قاتلی از بین آنها رفت و حالا مسئولان و معتمدین برای طلب رضایت نزد این خانواده آمدند.

مسیر می‌توانست به انتقام ختم شود، اما خانواده آقای شوندی با بزرگواری، راه بخشش را برگزیدند.

دادستان شهرستان رزن در این باره گفت: پس از سال‌ها تلاش با محوریت دادسرای انقلاب و عمومی شهرستان رزن با تلاش بزرگان و خیرین خانواده شهیدان شوندی از حق قصاص قاتل خواهرشان بدون دریافت هیچگونه وجهی گذشت کردند.

طا‌ها نجفی افزود: قتل اوایل دهه ۸۰ انجام شده بود و با بخشش خانواده و عفو مقام معظم رهبری، مقدمات آزادی این زندانی فراهم خواهد شد.