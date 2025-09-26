مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: در جامعه عده‌ای سفید و سیاه هستند که تکلیفشان معلوم است؛ یک عده خاکستری هستند و باید تلاش کنیم با اقدامات فرهنگی، جامعه خاکستری را به سمت دفاع مقدس و معنویات سوق دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «مهدی امیریان» در رویداد ملی قصه شهر ایران که صبح امروز (جمعه) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: یکی از رویدادهای ما در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تولید محصولات طرح محور است.

سردار امیریان ادامه داد: دفاع مقدس شامل همه حواس اعم از شور، هیجان، عقلانیت و همچنین منطق و طرح ریزی و برنامه نگری و برنامه محوری است.

مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس عنوان کرد: دفاع مقدس عقلانیت مبتنی بر معنویت است و هرکس از شور دفاع مقدس گفته آدرس غلط داده است؛ در حقیقت دفاع مقدس مفهومی از عقلانیت و تدبیر است.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس یعنی وسط میدان تصمیم گرفتن و آنچه که معارف دفاع مقدس را مفهوم پذیر می‌کند، «چه کردها» است؛ در واقع دفاع مقدس ادامه دارد و در طول تاریخ می‌توانیم از درس‌های آن بهره ببریم.

سردار امیریان با بیان اینکه ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادیم که چه کردیم و چه قدرتی داریم، تاکید کرد: در دفاع مقدس دیدیم که حاجی زاده ها و تهرانی مقدم ها برای ما چه کردند؛ یعنی زمانی که هیچکس جرات نمی کرد زنگ در خانه اسرائیل را بزند ما با موشک پاسخ تهاجم این رژیم نامشروع را دادیم.

مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مقاومت ۱۲ روزه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیستی یادآور شد: امروز روایت دفاع مقدس بهتر به نسل جوان منتقل می شود، چرا که جوانان جنگ ۱۲ روزه را دیده اند؛ ما همچنین باید گذشته پرافتخار خود را بدانیم در کجای تاریخ ایستاده ایم تا بتوانیم آینده را ترسیم کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه دفاع مقدس مسیر انسان ها را تغییر می دهد، تصریح کرد: یک جمله یک راوی می تواند مسیر یک جوان یا نوجوان را تغییر دهد و این بسیار مهم است.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: ما در موزه ملی دفاع مقدس کار روزمره نداریم، یعنی کارهای هنری زنده اند و حق حیات دارند.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اضافه کرد: طرح ها و ایده ها ممکن است سرنوشت یک انسان را تغییر دهد؛ ما در جامعه فرهنگی با سرنوشت انسان ها طرف هستیم و این نشان دهنده اهمیت موضوع است.

وی عنوان داشت: ما به یک خردسال نمی توانیم همه مفهوم دفاع مقدس را آموزش دهیم؛ اما می توانیم مفاهیم ایثار و از خودگذشتگی را به نسل جدید منتقل کنیم و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این زمینه با همه توان از هنرمندان و طراحان دفاع مقدس حمایت خواهد کرد.

سردار امیریان در پایان با بیان اینکه شهدا زنده هستند و نزد خداوند روزی می خورند، خاطرنشان کرد: در این عالم تنها کاری که برای ما ماندگار و جاودانه است کار برای شهدا است؛ شهدا مدیون کسی نمی مانند و اگر قدمی برای شهید بردارید ده ها قدم برای شما برخواهند داشت