به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خانمیرزا گفت: در این طرح جهادی خدماتی پزشکی از جمله ویزیت پزشک عمومی، متخصص مغز و اعصاب، مامایی، متخصص گوش و حلق و بینی، روانشناسی، متخصص پوست، مشاوره، غربالگری سلامت ارائه شد.

موسوی با اشاره به اینکه این چهاردهمین روستای کم برخوردار است که امسال در آن خدمات پزشکی ارائه شد افزود: در سال گذشته هم ۳۰ روستای از خدمات رایگان پزشکی بهره‌مند شدند.