به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهرو برخوار در این آیین با بیان اینکه نظام اسلامی ما بر پایه ولایت و مردم استوار است گفت: دشمن در جنگ‌های مختلف از جمله ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نیت نابودی جمهوری اسلامی ایران را داشت، اما اتحاد این ملت در تبعیت از رهبری و رشادت‌های شهدا و جانبازان شر آنها را به خودشان برگرداند.

حاجی دلیگانی افزود: مسیر پیروزی امروز ما اتحاد و همدلی داخلی و جلوگیری از نفوذ دشمن است و برای همه ما روشن است که امریکا و اسرائیل عهد شکن هستندو توافق و بیعت با آنها بر ضرر مردم و نظام است.

حاجی دلیگانی گفت: مسئولان باید به فکر رفع مشکلات مردم باشند و دشمنان هم بدانند که با فشار و تحریم ملت ایران قوی‌تر میشود و تسلیم نخواهد شد.