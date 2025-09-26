پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: با وجود محدودیتهای انرژی این شرکت توانست در نیمه نخست امسال با عرضه و تحویل حدود ۴.۲ میلیون تن انواع محصولات فولادی به مشتریان داخلی و خارجی، ضمن تأمین نیاز بازار داخل، صادرات خود را ۱۲۰ درصد افزایش دهد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید زرندی گفت: فولاد مبارکه با اولویتبخشی به تأمین نیاز بازار داخلی و رعایت دستورالعملهای ستاد تنظیم بازار، با توجه به تأمین ارز مورد نیاز کشور، اقدام به توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی کرده است، این در حالی است که با توجه به رکود حاکم بر بازار داخلی و نبود تقاضا در بورس کالا، عدم توجه به صادرات میتوانست منجر به افت تولید خطوط این شرکت شود.
وی ادامه داد: شرکت فولاد مبارکه در ۶ ماهه نخست امسال موفق به کسب ۱۵۲ همتی درآمد شد و توانست برنامه خود را در بخش فروش محصولات محقق و ۷۵۶ هزار تن محصول شامل محصولات گرم، سرد، گالوانیزه و تختال را به بازارهای جهانی صادر کند که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد را نشان میدهد.
مدیر عامل فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به عملکرد فولاد مبارکه در ۶ ماهه نخست امسال، افزود: در سطح گروه فولاد مبارکه نیز از طریق بازاریابی صادراتی و نوآوری در ورود به بازارهای جدید، صادرات بیش از ۱.۲ میلیون تنی محصولات محقق شد که ارزآوری بیش از ۴۵۰ میلیون دلاری برای کل گروه فولاد مبارکه را در پی داشت.
وی ادامه داد: باوجود تشدید محدودیتهای انرژی در نیمه نخست امسال؛ شرکت فولاد مبارکه با عرضه و تحویل حدود ۴.۲ میلیون تن انواع محصولات فولادی به بیش از ۱۳۰۰ مشتری داخلی و خارجی توانست ضمن تأمین حداکثری نیاز بازار داخل، محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند.
زرندی با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه به منظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی خود در شرایطی که بازار داخل به دلیل ناترازی انرژی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رکود نسبی و کاهش تقاضا مواجه بود، راهبرد توسعه صادرات را در دستور کار قرار داد.تأکید کرد: این شرکت با ورود به بازارهای جدید و تنوع بخشی به محصولات صادراتی خود توانست با صادرات به بیش از ۱۵ کشور جهان، سهم ۶۰ درصدی صادرات محصولات فولادی ایران را به خود اختصاص دهد و پس از سالها موفق به صادرات محصولاتی شد که ارزشآفرینی بالایی برای کشور داشته است.
وی گفت: آنچه در ادامه این مسیر مورد انتظار است، حمایت از سیاستهای صادراتی با فراهم آوردن فروش ارز فولاد مبارکه در اتاق دوم توافقی فروش ارز است تا بخشی از هزینههای مرتبط با صادرات جبران شود؛ امید است در نیمه دوم سال با بهبود شرایط کسب و کار و کاهش ناترازیهای انرژی در کشور، شرایط بهمراتب بهتری در کسب درآمد و سودآوری برای فولاد مبارکه و سهامداران آن رقم بخورد.