پخش زنده
امروز: -
سومین یادواره شهدای اژیه و روستاهای هم جوار با حضور مردم و خانوادههای شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،سرهنگ محمد رحیمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج هرند، در این مراسم گفت: سومین یادواره ۷۵ شهید شهر اژیه و روستاهای هم جوار با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا برگزار شد.
سردار محمد احمدیان، روایتگر دوران دفاع مقدس، نیز با بیان اینکه یادوارههای شهدا زیباترین، بهترین و امنترین راه برای شنیدن فضایل شهداست افزود: با تأسی و پیروی از شهدا و شناخت فضایل آنان میتوان به مقصد و قرب الهی دست یافت.
اجرای گروه سرود، مداحی و روایتگری دفاع مقدس از دیگر بخشهای این یادواره بود.