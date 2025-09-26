به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،سرهنگ محمد رحیمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج هرند، در این مراسم گفت: سومین یادواره ۷۵ شهید شهر اژیه و روستا‌های هم جوار با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا برگزار شد.

سردار محمد احمدیان، روایتگر دوران دفاع مقدس، نیز با بیان اینکه یادواره‌های شهدا زیباترین، بهترین و امن‌ترین راه برای شنیدن فضایل شهداست افزود: با تأسی و پیروی از شهدا و شناخت فضایل آنان می‌توان به مقصد و قرب الهی دست یافت.

اجرای گروه سرود، مداحی و روایتگری دفاع مقدس از دیگر بخش‌های این یادواره بود.