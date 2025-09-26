پخش زنده
شبکه ورزش سیما در سال ۱۴۰۴ با رویکردی نوآورانه، رکورد اولین پخش زنده برخی رشتههای ورزشی در تلویزیون را شکست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش با هدف توسعه پوششهای زنده و توجه به تیمهای ملی در ردههای سنی مختلف، موفق شد برای نخستینبار رقابتهایی همچون بوکس قهرمانی جهان، دوومیدانی قهرمانی جهان و آسیا، والیبال جوانان زیر ۲۱ سال، هندبال زیر ۱۷ سال آسیا ، بسکتبال سه به سه قهرمانی آسیا و رقابتهای گلف را به صورت مستقیم روی آنتن ببرد.
این اقدام شبکه ورزش علاوه بر ایجاد انگیزه و ترغیب جوانان به فعالیتهای ورزشی، موجب افزایش شور و نشاط اجتماعی و همچنین شکلگیری آنتنی پویا و زنده برای علاقهمندان شد.
مرور جدول پخش این شبکه و پوشش ویژه رقابتهای مهمی همچون بازیهای آسیایی جوانان و مسابقات کشورهای اسلامی که در ماههای آینده روی آنتن خواهد رفت، نشاندهنده تداوم این سیاست در دستور کار مدیران شبکه ورزش سیما است.