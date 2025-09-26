فلسطین از ارایه پیشنهاد خود برای عضویت کامل در بریکس خبر داد و با اعلام این مطلب که هنوز پاسخی دریافت نکرده است، افزود که قصد دارد تا زمان فراهم‌شدن شرایط لازم، به‌عنوان میهمان به مشارکت خود در این نهاد ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، «عبدالحفیظ نوفل» سفیر فلسطین در روسیه از درخواست فلسطین برای عضویت کامل در بریکس خبر داد.

وی افزود: «ما درخواست خود را ارائه کرده‌ایم، اما همان‌طور که می‌دانید فلسطین شرایط خاصی دارد. باور دارم که فلسطین تا زمانی که شرایط اجازه دهد عضو کامل شود، به‌عنوان میهمان در این اتحادیه شرکت خواهد کرد با این وجود کماکان پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

بریکس در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و علاوه بر روسیه، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی، این گروه در سال ۲۰۲۴ مصر، اتیوپی، ایران و امارات متحده عربی را به عضویت پذیرفت.

لازم به یادآوری است که اندونزی نیز در سال ۲۰۲۵ به‌طور رسمی به عضویت کامل بریکس درآمد.