مردم غیور رشت امروز مانند دیگر شهروندان گیلانی، پس از اقامه نماز، با مشتهای گره کرده و ابراز انزجار از استکبار جهانی، به ویژه اسرائیل غاصب، راهپیمایی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز حدود ۳ هزار نمازگزار در رشت پس از اقامه نماز دشمن شکن جمعه، مسیر میدان مصلی تا پردیس را با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل راهپیمایی کردند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی، با مشتهای گره کرده و ابراز انزجار از استکبار جهانی، به ویژه رژیم غاصب اسرائیل، برای نجات و پیروزی مردم فلسطین و غزه دعا کردند.