مذاکره با آمریکا بست محض است
نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: همانگونه که رهبر انقلاب در سخنرانی خود فرمودند شرط اروپاییها برای مذاکره مستقیم با آمریکا مردود است و ایران زیر بار مذاکرهای که نتیجه آن غنیسازی صفر درصدی باشد نمیرود.
آیت الله حسینی همدانی در خطبههای نماز جمعه کرج گفت: رهبر معظم انقلاب تکلیف همه موضوعات را روشن کردند و فرمودند همانطور که برجام خسارت محض بود مذاکره با آمریکا نیز بست محض است و خسارتهای جبران ناپذیر دارد
او افزود: از همان ابتدا با ما مقابله میکرد و از همان ابتدا هم به دنبال محدود کردن تواناییهای ما بود، اما بدانند که ما برای دستیابی به علم روز دنیا از هیچ تلاشی غافل نخواهیم شد و ملت ما بر دهان کسانی میزنند که میگویند ما حق غنیسازی هستهای نداریم.
نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد و با بیان صریح رهبری عناصر سرگشته آمریکا و دنیای غرب و اروپا بدانند که ایران در انجام کارهای خود به ویژه در زمینه غنیسازی هستهای ذرهای تردید ندارد.
امام جمعه کرج با اشاره به موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: این اتفاق جز تاثیرات سیاسی تاثیرات اقتصادی چندانی بیشتر از تحریمهایی که حالا ما با آن مواجه شدهایم نخواهد داشت.
او به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و ایران اشاره کرد و گفت: دنیای غرب شریک درجه یک صهیونیستهاست و دست آمریکاییها و بسیاری از کشورهای اروپایی به خون کودکان و مظلومان بسیاری آلوده است.
آیت الله حسینی همدانی تصریح کرد: نهم مهر مصادف با سالروز شهادت محمد الدوره نوجوان غیور فلسطینی و روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی است نوجوانی که با الگوگیری از نوجوانان شهید دفاع مقدس ما روش جدیدی در مبارزه با صهیونیستها را بنا نهاد که به حماسه ۷ اکتبر ختم شد البته رژیم صهیونیستی بعد از این حادثه به خوبی خوی درنده خود را به جهان ثابت کرد و نشان داد که برای جنایت هیچ حد و مرزی ندارد.
امام جمعه کرج گفت: خوشبختانه رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی خود در سازمان ملل علاوه بر ظلمها و جنایاتی که در حق مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه شده است از مظلومان فلسطینی هم حمایت کرد.
او افزود: شهدا یکی از مصادیق رستگاری در عالم هستند سید حسن نصرالله نیز یکی از بهترین نمونههای آنهاست که رهبر معظم انقلاب بارها از ایشان به نیکی یاد کردند این شهید عزیز که آمریکا نقش مستقیم در ترور او داشت اثراتی چشمگیر داشتند که تا همیشه ادامه خواهد داشت.
آیت الله حسینی همدانی در ادامه به هشتم ربیع الثانی ولادت امام حسن عسکری نیز اشاره کرد و گفت: این امام بزرگ در فتنههای پیچیده با آرامش ویژه همه توطئهها را خنثی کرد.
او در پایان با اشاره به چهارم ربیع الثانی سالروز ولادت عبدالعظیم حسنی گفت: در روایات بسیاری به زیارت ایشان تاکید شده، زیرا وی اهل مبارزه بصیرت روشنگری امر به معروف و نهی از منکر بود و زیارت او مانند زیارت امام حسین است.