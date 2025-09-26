وی همچنین به تبیین دستاوردهای کشور در عرصه‌های مختلف و روشنگری در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.آیت‌الله حسینی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد و وجود ۲۱۷ تا ۳۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، بر لزوم بهره‌برداری از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال، تولید و جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی همچنین با انتقاد از عدم رعایت عفاف و حجاب توسط برخی گردشگران، خواستار نظارت جدی بر رعایت مسائل فرهنگی و دینی در اماکن گردشگری شد.حسینی با قدردانی از زحمات آتش‌نشانان، یاد و خاطره فرماندهان شهید دفاع مقدس از جمله فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا را گرامی داشت و عزت و افتخار امروز کشور را مرهون مجاهدت‌های شهدا دانست.

خطیب جمعه یاسوج، روز جهانی سالمندان را فرصتی برای تکریم این قشر برشمرد و با استناد به آیات قرآن کریم، بر لزوم احترام به والدین و سالمندان تأکید کرد.

وی همچنین روز نخبگان را یادآور اهمیت بهره‌گیری از هوش و ذکاوت جوانان در مسیر توسعه کشور دانست و از دولت و مردم خواست که از ظرفیت نخبگان به نحو شایسته استفاده کنند.

آیت‌الله حسینی از سخنان رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در سازمان ملل در دفاع از حقوق ملت ایران و افشاگری جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به ظلم دنیای استکبار به مردم غزه و فلسطین، از ضربه اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) به رژیم صهیونیستی و افشای اطلاعات سری این رژیم تقدیر کرد و آن را بزرگترین ضربه به پیکره این رژیم جنایتکار دانست.

امام جمعه یاسوج در پایان به وحدت ملی که عامل شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود و ملت ایران را در برابر توطئه‌های دشمنان حفظ نمود اشاره کرد و مذاکره با آمریکا را بن‌بست و خسارت‌بار دانستند و تأکید کردند که ملت ایران هرگز تسلیم قلدری و زورگویی آمریکا نخواهد شد و با اعتقاد به نصرت الهی، ملت ایران مسیر پیشرفت در غنی‌سازی هسته‌ای را ادامه خواهد داد و در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد