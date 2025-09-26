پخش زنده
امام جمعه یاسوج ضمن تأکید بر لزوم رعایت ارزشهای دینی و فرهنگی در صنعت گردشگری استان، نهایت مذاکره با آمریکا را بنبست و خسارتبار خواند و بر حفظ وحدت ملی و پیشرفت غنیسازی هستهای تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویر احمد، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلی امام خمینی شهر یاسوج برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت توسعه پایدار استان با محوریت ارزشهای الهی تأکید کرد.
وی همچنین به تبیین دستاوردهای کشور در عرصههای مختلف و روشنگری در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی پرداخت.آیتالله حسینی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد و وجود ۲۱۷ تا ۳۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، بر لزوم بهرهبرداری از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال، تولید و جذب سرمایهگذاری تأکید کرد.
وی همچنین با انتقاد از عدم رعایت عفاف و حجاب توسط برخی گردشگران، خواستار نظارت جدی بر رعایت مسائل فرهنگی و دینی در اماکن گردشگری شد.حسینی با قدردانی از زحمات آتشنشانان، یاد و خاطره فرماندهان شهید دفاع مقدس از جمله فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا را گرامی داشت و عزت و افتخار امروز کشور را مرهون مجاهدتهای شهدا دانست.
خطیب جمعه یاسوج، روز جهانی سالمندان را فرصتی برای تکریم این قشر برشمرد و با استناد به آیات قرآن کریم، بر لزوم احترام به والدین و سالمندان تأکید کرد.
وی همچنین روز نخبگان را یادآور اهمیت بهرهگیری از هوش و ذکاوت جوانان در مسیر توسعه کشور دانست و از دولت و مردم خواست که از ظرفیت نخبگان به نحو شایسته استفاده کنند.
آیتالله حسینی از سخنان رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در سازمان ملل در دفاع از حقوق ملت ایران و افشاگری جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به ظلم دنیای استکبار به مردم غزه و فلسطین، از ضربه اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) به رژیم صهیونیستی و افشای اطلاعات سری این رژیم تقدیر کرد و آن را بزرگترین ضربه به پیکره این رژیم جنایتکار دانست.
امام جمعه یاسوج در پایان به وحدت ملی که عامل شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود و ملت ایران را در برابر توطئههای دشمنان حفظ نمود اشاره کرد و مذاکره با آمریکا را بنبست و خسارتبار دانستند و تأکید کردند که ملت ایران هرگز تسلیم قلدری و زورگویی آمریکا نخواهد شد و با اعتقاد به نصرت الهی، ملت ایران مسیر پیشرفت در غنیسازی هستهای را ادامه خواهد داد و در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد