به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های جوانان و رزمندگانی است که برای دفاع از خاک و ناموس ایران اسلامی در برابر دشمنان ایستادند و امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهداست.

وی تأکید کرد: وظیفه امروز ما پاسداری از ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.

ماموستا محمد واوی با اشاره به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت:با وجود آنکه در این نشست تصاویر کودکان شهید غزه به نمایش گذاشته شد، اما برخی حکمرانان همچنان روابط خود را با رژیم غاصب صهیونیستی حفظ کرده‌اند؛ در حالی‌که ظاهر و باطنشان یکی نیست و این رفتار نوعی نفاق آشکار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت روز سالمند گفت: سالمندی مرحله‌ای است که همه انسان‌ها جز کسانی که پیش از آن از دنیا می‌روند، آن را تجربه خواهند کرد و باید از هم‌اکنون به عاقبت‌بخیری اندیشید.

ماموستا واوی افزود: قرآن کریم در توصیف این حقیقت می‌فرماید: خداست که شما را از ناتوانی آفرید، سپس بعد از ناتوانی قدرت و نیرو داد، آنگاه بعد از نیرومندی و توانایی، ناتوانی و پیری قرار داد؛ هرچه بخواهد می‌آفریند و او دانا و تواناست.