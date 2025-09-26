بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ کاظم پناه با اشاره به روند نگرانکننده تصادفات شهری استان در نیمه نخست امسال، افزود: در شش ماه نخست سال جاری در مجموع ۳۹ نفر در تصادفات شبکه معابر شهری استان بوشهر جان خود را از دست دادهاند و بررسی جزئیات آماری نشان میدهد ۸۲ درصد از این قربانیان، یعنی ۳۲ نفر، موتورسوار بودهاند؛ رقمی قابل توجه که زنگ خطر جدی برای ایمنیسازی این گروه از کاربران معابر شهری استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال در شهرستان بوشهر از مجموع ۱۵ فوتی ثبت شده بر اثر تصادف، ۱۱ نفر موتورسوار، یک نفر عابر و سه نفر سرنشین یا راننده خودرو بودهاند، افزود: شهرستان دشتستان نیز با ۸ فوتی، شاهد مرگ ۷ موتورسوار و یک راننده یا سرنشین خودرو بوده است و این آمار در شهرستان گناوه به گونهای است که هر سه نفر فوتی، موتورسوار بودهاند.
رئیس عملیات راهور استان بوشهر ادامه داد: شهرستانهای دیلم و تنگستان در این مدت، هیچ مورد فوتی در تصادفات شهری نداشتهاند که نشاندهنده ارتقای چشمگیر ایمنی و مدیریت مطلوب ترافیکی در این مناطق است. شهرستان دشتی ۴ فوتی شامل دو نفر موتورسوار، یک نفر عابر و یک نفر راننده یا سرنشین خودرو داشته است و در شهرستان دیر نیز سه موتورسوار جان باختهاند.
وی اضافه کرد: در شهرستانهای کنگان، عسلویه و جم نیز تمام موارد فوتی ثبت شده مربوط به موتورسواران بوده است که بر سهم بالای مرگبار این وسیله نقلیه در میان تصادفات شهری استان صحه میگذارد.
سرهنگ پناه اظهار کرد: این آمار نشان میدهد که مشکلاتی، چون فقدان ساختار ایمنی مناسب، استفاده از کلاه ایمنی، نبود گواهینامه و روشنایی معابر معابر و رعایت نکردن مقررات رانندگی در میان موتورسواران نقش بهسزایی در تداوم روند افزایشی فوتیها دارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در شش ماه ابتدایی، ۳۲ نفر در تصادفات معابر شهری استان جان خود را از دست دادند، عنوان کرد: متأسفانه امسال این آمار به ۳۹ نفر رسیده که افزایش ۲۲ درصدی قربانیان را نشان میدهد.
رئیس عملیات راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: در مجموع، هر شش روز یک بار شاهد فوت یک موتورسوار در معابر شهری استان هستیم؛ اگر تصادفات برون شهری را نیز محاسبه کنیم این رقم به هر چهار یا پنج روز میرسد.
وی بیان کرد: بر اساس بررسیها، بیش از ۸۰ درصد از موتورسواران فوت شده گواهینامه نداشته و هیچکدام هنگام حادثه از کلاه ایمنی استفاده نکردهاند. در قیاس با خودروها، آمار نشان میدهد از هر ۲ هزار و ۲۷ تصادف خودرو یک نفر منجر به فوت شده، اما از هر ۸۷ تصادف موتور، یک نفر جان خود را از دست داده است؛ یعنی احتمال مرگ برای موتورسواران ۲۳ برابر بیشتر از تصادفات خودرو است.
سرهنگ پناه ضعف ایمنی ساختاری، نبود آموزش لازم، نادیده گرفتن قوانین، نبود کلاه ایمنی و روشنایی ناکافی معابر را از عوامل اصلی ادامه روند مرگبار تصادفات موتورسواران خواند و گفت: ۶۰ درصد تصادفات شهری بوشهر در شب رخ میدهد که ضعف روشنایی و لباس تیره عابران و موتورسواران سهم مهمی در شدت حوادث دارد.
رئیس عملیات راهور استان بوشهر بر ضرورت آموزش جدی، تقویت زیرساخت معابر، تأمین روشنایی، نصب تابلوهای راهنمایی استاندارد و بهویژه راهاندازی پارکهای ترافیک شهری برای آموزش عملی کودکان و نوجوانان و ارتقاء فرهنگ ترافیکی تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای اجرای عملیات ایمنسازی و کاهش نقاط حادثهخیز شد.