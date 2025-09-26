امام جمعه اسدآباد گفت: جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی هر دو یک معنا دارند و ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار زور و تهدید نرفته و نخواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام مرتضی موحدی در خطبه های نماز جمعه این شهرستان افزود: تاریخ نشان داده که کشور و ملت ایران هیچ‌گاه به هیچ کشوری تجاوز نکرده و مورد حمله و تهاجم قرار نداده است.

او تأکید کرد: در جنگ تحمیلی نیز، این دشمن بود که آغازگر جنگ بود، اما پس از آغاز جنگ، رزمندگان جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح با تمام توان از کشور دفاع کردند و در نهایت پیروز شدند.

امام جمعه اسدآباد با انتقاد از عملکرد شهردار و شورای شهر اسدآباد تصریح کرد: در جلسات مختلف به عملکرد شهردار و شورای شهر انتقاد داشتم و انتقاد از مسئولان در فضای مطالبه گری، بدون توهین هیچ مشکلی ندارد.

حجت الاسلام موحدی گفت: در چند روز گذشته شاهد فحاشی و توهین در بستر فضای مجازی به مدیران شهرستان هستیم که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و از اعضای شورای تأمین شهرستان درخواست رسیدگی داریم.