

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نود و هشتمین دوره رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری استقامت جاده جهان از ۳۰ شهریورماه در شهر کیگالی روآندا در آفریقا آغاز شده که امروز در ادامه مسابقات بخش استقامت جاده جوانان در مسیر ۱۱۹.۳ کیلومتر در یک مسیر سخت برگزار شد و نماینده کشورمان موفق شد مسابقه خود را به اتمام برساند.

در مسابقه بخش استقامت جاده بخش مردان و در رده سنی جوانان ۱۴۲ ورزشکار حاضر بودند که تنها ۶۶ رکابزن موفق شدند به خط پایان این مسابقه سنگین برسند. آرش میرباقری رکابزن جوان کشورمان نیز با فاصله زمانی ۱۱ دقیقه و ۵۳ صدم ثانیه نسبت به نفر اول توانست به عنوان نفر پنجاه و نهم از خط پایان بگذرد.

در این مسابقه، میرباقری در بین رکابزنان قاره آسیا به عنوان اولین نفر در صدر رده بندی قرار گرفت. میرباقری از ایران پنجاه و نهم شد و رکابزنی از امارات شصتم و نمایندگان اندونزی شصت و دوم و شصت و پنجم شدند. تنها چهار دوچرخه سوار از قاره آسیا موفق به اتمام مسابقه خود شدند. ورزشکاران کشور‌های قزاقستان، آذربایجان، ژاپن، امارات، هنگ کنگ، اردن نتوانستند به خط پایان برسند.

در پایان مسابقه بخش استقامت جاده مردان در رده سنی جوانان، نماینده انگلیس با زمان ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۱۹ صدم ثانیه قهرمان شد. رکابزنان فرانسه و لهستان هم دوم و سوم شدند. ۳ ورزشکار از تیم بریتانیا در بین نفر اول قرار داشتند.

میرباقری در بخش تایم تریل انفرادی هم پنجاه و چهارم شده بود و با حضور در مسابقه امروز خود به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کیگالی پایان داد.