امام جمعه سنندج گفت: دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، کرامت، عزت و صلح‌دوستی مردم ایران را به‌خوبی برای جهانیان تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور به واسطه بیان دیدگاه‌ها و خواسته‌های ملت ایران و نظام اسلامی، اظهار داشت: ملت ایران همواره مردمی صلح‌دوست و نوع‌دوست بوده‌اند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن تولید سلاح هسته‌ای، افزود: دشمنان طی ۴۵ سال گذشته به بهانه ساخت بمب هسته‌ای تلاش کرده‌اند ایران را از دستیابی به فناوری هسته‌ای و بهره‌گیری از کاربرد‌های آن محروم کنند، چراکه از پیشرفت علمی کشور هراس دارند.

ماموستا رستمی با بیان اینکه اسلام همواره بر کسب علم و دانش تأکید داشته است، تصریح کرد: کشور باید از همه لحاظ مقتدر باشد، در غیر این صورت دشمنان طمع‌ورزی خواهند کرد.

وی یادآور شد: ایران همواره به دنبال صلح و دوستی میان ملت‌ها بوده و هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، اما در برابر تجاوز ایستادگی کرده و تسلیم بیگانگان نمی‌شود.

امام جمعه سنندج با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی تازه‌پیروز، جنگی نابرابر به راه انداختند، اما ملت ایران با کمترین امکانات و با ایمان و وحدت توانستند بر آنان پیروز شوند.

ماموستا رستمی همچنین از مسئولان خواست با قدردانی از صبر و استقامت مردم، در جهت رفع مشکلات معیشتی، بیکاری، مسکن و حمایت از سرمایه‌گذاران گام بردارند.