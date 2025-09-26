پخش زنده

مردمِ استان سمنان از آگاهی خود در ضرورتِ برنامه صلح آمیز هسته ای برایِ پیشرفت در بخش هایی از جمله تولید برق،صنعت، پزشکی و کشاورزی گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به تروئیکای اروپایی ایران را تهدید کردهاند که در صورت ادامه برنامه هستهای، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد؛ سازوکاری که بازگشت تحریمهای سازمان ملل را به دنبال دارد.
اما ایران میگوید برنامه هستهایاش صلحآمیز است و در زمینه تولید دارو، تأمین برق و توسعه علمی نقش حیاتی دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هشدار دادهاند که اگر کشور در این مسیر تسلیم شود، نسلهای آینده ما را سرزنش خواهند کرد.