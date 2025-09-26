کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا شاهد وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در مناطق استان قم خواهیم بود.

وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در برخی مناطق خواهد بود.

سعید اسماعیلی با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم سرعت وزش باد به ۵۵ کیلومتر در ساعت برسد گفت: این پدیده بیشتر در بعدازظهر جمعه و شنبه خواهد بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۲ درجه سانتیگراد است.