پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی گفت: امروز و فردا شاهد وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در مناطق استان قم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در برخی مناطق خواهد بود.
سعید اسماعیلی با بیان اینکه پیش بینی میکنیم سرعت وزش باد به ۵۵ کیلومتر در ساعت برسد گفت: این پدیده بیشتر در بعدازظهر جمعه و شنبه خواهد بود.
وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۲ درجه سانتیگراد است.