

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در پایان سه روز ماراتن برترین‌های پینگ پنگ ایران در رقابت‌های دسته برتر بزرگسالان کشور، امین احمدیان از استان تهران با کسب ۲۵ امتیاز قهرمان شد، آرین غفاری از استان البرز با کسب ۲۴ امتیاز نایب قهرمان شد و محمدجواد سهرابی از استان مرکزی با ۲۴ امتیاز مکان سوم را به خود اختصاص داد.

۱۶ بازیکن برتر ایران به صورت دوره‌ای به‌میزبانی آکادمی امیر احتشام زاده مجموعه ورزشی انقلاب با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت محمدحسن حبیبی از استان قم به عنوان بازیکن اخلاق این مسابقات برگزیده شد.

سرداوری مسابقات دسته برتر بزرگسالان مردان باشگاه‌های کشور برعهده داریوش ضرغام پور، علیرضا حجازیان و مهدی اکرامی پور بود.

در اختتامیه این رقابت‌ها علی حدادگر دبیرکل فدراسیون و امیر میرصادقی اولین رئیس فدراسیون بعد از انقلاب جام قهرمانی، مدال و احکام برترین‌های این رقابت‌ها را به نفرات اول تا سوم اهدا کردند.