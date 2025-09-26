پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت : مطالبات گندم کاران خوزستانی پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام سید محمد سادات ابراهیمی با اشاره به پیگیریهای مستمر صورت گرفته از طریق کمیسیون کشاورزی و دولت اعلام کرد: با اقدام مثبت دولت و با پیگیریهای انجام شده، مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (معادل ۱.۴ همت) از مطالبات گندمکاران در ۲۴ ساعت گذشته پرداخت شد.
وی افزود: بر اساس آمار رسمی، وزن گندم تحویلی کشاورزان خوزستانی به شرکتهای تعاون روستایی و انبارهای غله، یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۴۳۴ تن بوده است.
وی ادامه داد: جمع بهای این مقدار گندم که ۲۹.۴ همت محاسبه شده، به طور کامل به حساب کشاورزان خوزستانی واریز شده و مطالبات آنان ۱۰۰ درصد تسویه شده است.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی این اقدام را نشانهای از عزم دولت و مجلس برای رفع مشکلات تولیدکنندگان اصلی دانست و تاکید کرد: هرچند این مطالبات با تاخیر انجام شد، اما معتقدیم پرداخت کامل این مطالبات، نقش بسزایی در تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان برای فصل جدید کشت و افزایش انگیزه و توانمندسازی آنان خواهد داشت.
حجتالاسلام سادات ابراهیمی همچنین از تداوم پیگیریهای این کمیسیون برای تسریع در پرداخت باقیمانده مطالبات کشاورزان در سایر استانهای کشور خبر داد.