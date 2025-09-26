پخش زنده
امام جمعه تکاب گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی در دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه ثابت کردند که ملتی منسجم، مقاوم و متحد هستند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه تکاب گفت: هفته دفاع مقدس آیینهای از مقاومت و ایستادگی ملت فهیم ایران اسلامی و نماد مقاومت این ملت است.
حجت الاسلام مصطفی کوهی افزود: ملتی که ریشه در دین دارد و خون مقدسش را نثار عزت کشور و سربلندی رهبری میکند هرگز کمرش در برابر حوادث خم نخواهد شد.
وی کفت: حزب الله لبنان و در رأس آن شهید سید حسن نصرالله با الهام از آموزههای دینی ابهت پوشالی دشمنان را درهم شکست بگونهای که حتی دشمن امروز از برگزاری سالگرد آن شهیدان هم ترس عجیبی بدل دارند.
امام جمعه تکاب سپس به سخنان اخیر رهبری اشاره و گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی مهمترین مسئله در کشور است و مردم به این مهم عنایت ویژهای داشته باشند.
وی گفت: اهمیت و فواید غنی سازی اورانیوم در کشور همان اندازه مهم است که صنایع متعدد در کشور نیازمند همین صنعت هستهای و غنی سازی است و هرگز آن را رها نخواهیم کرد.
امام جمعه تکاب سپس به اهمیت مساجد در جامعه اشاره کرده و گفت: انتظار میرود مساجد، حسینیهها و تکایا را به کانون فعالیتهای خیر خواهانه و همبستگی در جامعه تبدیل کنیم و در خدمت ضعفا و فقرا باشیم.