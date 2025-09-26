راهپیمایی مردمی جمعه‌های «خشم و نصر» در مشهدالرضا همزمان با پایان نماز جمعه، برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی این راهپیمایی از حدود ساعت ۱۳ امروز پس از اقامه نماز جمعه از باب الجواد (ع) حرم مطهر رضوی آغاز شد و هزاران مرد و زن آزاده فیض معنوی نماز جمعه را با عمل به تکلیف سیاسی خود در اعلام برائت از کودک کشان صهیونیست و ملت مظلوم فلسطین کامل کردند.

راهپیمایان با راهپیمایی در مسیر باب الجواد (ع)، خیابان اندرزگو، چهارراه خسروی تا چهارراه شهید دیالمه فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

جمعیت راهپیمایان پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و با فریاد‌های انقلابی، ندای تکبیر سر دادند.

در پایان مراسم، زائران و مجاوران در چهارراه شهید دیالمه تجمع کردند تا بیانیه پایانی در محکومیت فاجعه انسانی در غزه قرائت شود.

قرائت بند‌های بیانیه با فریاد کوبنده تکبیر از سوی مردم همراه شد و مراسم با جمع خوانی دعای فرج و سلام بر امام هشتم (ع) به پایان رسید.