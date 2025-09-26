مردم غیور رشت امروز مانند دیگر شهروندان گیلانی، پس از اقامه نماز، با مشت‌های گره کرده و ابراز انزجار از استکبار جهانی، به ویژه اسرائیل غاصب، راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز حدود ۳ هزار نمازگزار در رشت پس از اقامه نماز دشمن شکن جمعه، مسیر میدان مصلی تا پردیس را با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل راهپیمایی کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی، با مشت‌های گره کرده و ابراز انزجار از استکبار جهانی، به ویژه رژیم غاصب اسرائیل، برای نجات و پیروزی مردم فلسطین و غزه دعا کردند.