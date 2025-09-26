به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد گفت: مردم ایران اسلامی در هر دوره‌ای که به آنان نیاز بوده با همبستگی و وحدت خود پشتیبانی خود را به نظام نشان داده‌اند و این مسیر باید ادامه یابد.

وی خاطر نشان کرد: ریشه بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی لجاجت و اصرار بر اشتباه است و این موضوع در میان ملت‌ها نیز دیده می‌شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به پرونده‌های قضایی مربوط به نزاع‌ها و درگیری‌ها در خراسان شمالی افزود: عدم کنترل خشم منجر به اقداماتی می‌شود که پشیمانی‌های گسترده‌ای به دنبال دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و در هنگام غضب تصمیم‌گیری نکنیم.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت انرژی هسته‌ای پرداخت و گفت: غنی‌سازی نتیجه ۳۴ سال تلاش جوانان و دانشمندان مؤمن و متخصص این کشور است که با خون دل و مجاهدت به دست آمده و شهدای بسیاری برای آن جان خود را فدا کرده‌اند.

وی بیان کرد: مذاکره با آمریکا نه‌تنها تحریم‌ها را برنداشت بلکه فشار دشمن را بیشتر کرد؛ چراکه دشمن هرگز به دنبال کمک به ملت ایران نبوده و نیست و عقب‌نشینی در برابر چنین دشمنی، او را گستاخ‌تر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بیان داشت: دشمن به‌دنبال آن است که ملت ایران را به زانو درآورد، اما تجربه نشان داده تنها راه مقابله، قوی شدن در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است.