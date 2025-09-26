مازندران با همت کانون‌های خدمت رضوی محله‌ای، موفق به کسب رتبه نخست کشور در تعداد مواکب میان‌راهی در دهه پایانی ماه صفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران گفت: خدمت بصورت دائمی ادامه دارد و این مسیر، با شیوه‌ای نوین در شهرستان‌ها تمرین و اجرا خواهد شد.

قاسم عزیززاده‌گرجی افزود: ظرفیت‌های مردمی در کشور بسیار عظیم است و قبل از بروز هر مشکل، این ظرفیت‌ها آماده خدمت‌رسانی هستند.



وی با اشاره به جایگاه مازندران در این عرصه افزود: این استان خاستگاه علویان و سرزمین مردمانی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مازندرانی‌ها از همان اول، شیعه متولد شدند و همین پیوند قلبی با امام رضا (ع) موجب شد امسال شاهد حضور پرشور مواکب مازندرانی در مشهد، مهران و سایر نقاط باشیم.

عزیززاده‌گرجی گفت:شعار امسال مواکب خادمیاران رضوی پای کار زائران حسینی بود و همین روحیه جهادی و مردمی، عامل اصلی موفقیت استان در این عرصه است.

براساس آمار رسمی، استان مازندران با استقرار ۳۸ موکب، بیشترین تعداد مواکب و گسترده‌ترین سطح خدمت‌رسانی را در کشور به خود اختصاص داد و پس از مازندران، استان‌های خراسان جنوبی با ۳۰ موکب و سمنان با ۲۳ موکب قرار دارند و همچنین مجموعه خادم‌یاری خراسان رضوی با ۲۰ موکب نقش مهمی در این عرصه ایفا کرده است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران تاکید کرد: اگرچه ظاهراً فعالیت مواکب در ایام پایانی صفر به پایان رسیده، اما اصل خدمت‌رسانی به نام امام معصوم (ع) ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک، طرح‌های نوینی برای استمرار این خدمات در سطح استان اجرا می‌شود.



بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است در مراسمی در مشهد مقدس، از استان‌ها و شهرستان‌های برتر در حوزه برپایی مواکب کانون‌های خدمت رضوی تجلیل شود که مازندران به عنوان رتبه اول کشور در این عرصه، در صدر این تقدیر‌ها قرار خواهد داشت.