نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد بازگشت تحریم‌های آژانس بین المللی یا همان ساز و کار ماشه را جنگ روانی دشمان یاد کرد و گفت این تحریم‌ها تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و بیشتر جنبه روانی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام و المسلمین فاطمی افزود:ایران جزو ۴ گروه بزرگ و بین المللی مثل شانگهای و بریکس است که با تعاملات اقتصادی با شرق آسیا و کشور‌های دیگر با تحریم‌ها مقابله می‌کند و ملت باید با اتحاد و همدلی دولتمردان را همراهی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت:آغاز هفته دفاع مقدس و رشادت‌های رزمندگان اسلام در راه دفاع از دین و میهن را یادآور شد و گفت: عطر دل انگیز معنویت در فضای جامعه آن زمان بسیار بیشتر از هر زمان دیگه به مشام می‌رسید و فرهنگ شهید و شهادت موج می‌زد.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی همچنین سالروز شهادت سید حسن نصرالله رهبر جهاد مقاومت را هم خاطرنشان کرد و گفت: وی با اهدای جان خود در راه دفاع از لبنان و جهاد اسلامی وفاداری خود را به مکتب اسلام بیش از پیش اثبات کرد و راه این شهید بزرگوار ادامه خواهد یافت.

وی به مقام عبدالعظیم حسنی از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی در شهر ری تهران هم اشاره کرد و گفت:وی با سفر‌های مختلف به عنوان مبلغ دینی به دنبال ترویج اسلام و شیعه ۱۲ امامی بود و الگوی علما می‌تواند باشد.

امام جمعه شهرکرد در خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر عمل به سفارش‌های دینی و الگو قرار دادن سیره عملی ائمه گفت:اخلاق و ارزش‌های اسلامی را در جامعه بیشتر از گذشته ترویج دهیدتا از برکات و فضل الهی بهره‌مند شوید و خود را از انحرافات و هلاکت نجات دهید.

وی خاطرنشان کرد جدال بین کفر و ایمان در همیشه تاریخ بوده و هست و این ما هستیم باید با انتخاب راه درست و بصیرت افزایی جامعه را از انحرافاتی مثل شراب خواری بی عفتی بی حجابی دور کنیم تا توطئه‌های دشمنان خنثی شود.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی به رسالت ذاتی انقلاب اسلامی در ترویج ارزش‌های اسلامی اشاره کرد و گفت:متاسفاته غفلت برخی مسئولان و ترک فعل عده‌ای بی حجابی و رفتار‌های خلاف شرع در جامعه را رواج داده است و مردم هم دراین خصوص بی تفاوت شده‌اند و این بسیار برای جامعه دینی خطرناک است ک باید بیدار و هوشیار بود.

وی تاکید کرد همه مسئولان بابد هرچه سریعتر باید فرهنگ اسلامی، عفت و حجاب را ترویج کنند و با متخلفان و ناقضان هنجار‌های اجتماعی برخورد قانونی جدی شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد رسیدگی هرچه سریعتر به مشکلات ساخت و تکمیل مسکن ملی در استان را خواستار شد.