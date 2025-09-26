به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس جمعی از مسئولین شهرستان پلدشت با حضور در منزل جناباز ۴۰ درصد قب الدین دلایی میلان و جانباز ۵۰ درصد اروج حسن علی پور از رشادت‌های آنها در دوران هشت سال دفاع مقدس تجلیل کردند .

در این دیدار‌ها سرهنگ موسی عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت چانبازان و خانواده‌های آنها را اسوه‌های صبر استقامت یاد کرد و گفت: اگر رشادت‌های شما عزیزان و شهدای دوران هشت سال ذفاع مقدس نبود ما امروز این امنیت و آرامش را نداشتیم .

اروج حسن‌علی‌پور که ۵۰ درصد جانبازی دارد، در ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۵ به عنوان بسیجی به جبهه اعزام شد و تنها ۱۰ روز بعد، در ششم خردادماه همان سال در منطقه حاج‌عمران از ناحیه چشم چپ، فک و صورت مجروح و قطب‌الدین دلایی میلان که از بسیجیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، در سال ۱۳۶۴ به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شد و در پانزدهم فروردین‌ماه سال ۱۳۶۵ بر اثر برخورد ترکش نارنجک، مجروح و منجر به قطع دست راست وی شد که هردو به درجه رفیع جانبازی نایل آمدند.