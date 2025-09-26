پیشبینی جوی آرام برای بوشهر
هواشناسی بوشهر جوی آرام را برای استان تا روز شنبه پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، در ساعتهای از امروز بعد از ظهر در ارتفاعات شمالی استان رشد ابر و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.
هادی سالاری افزود: همچنین تا پایان روز شنبه وضعیت بهنسبت آرامی برای سواحل استان مورد انتظار است، اما از روز یکشنبه تا سهشنبه با وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی، سواحل و فراساحل استان متلاطم پیشبینی میشود.
وی آسمان را صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی عنوان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق شمالی و مرکزی تا امشب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
سالاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، مد اول ساعت ۱۰:۲۰، جزر دوم ساعت ۱۵:۲۰ و مد دوم ساعت ۲۲:۲۰ دقیقه خواهد بود.