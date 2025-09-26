به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام مختاری در نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامیافزود: این انسجام بر محور قرآن و اهل بیت علیهم السلام است.



وی افزود: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار کوبنده، قاطع و درست بوده و ما افتخار می‌کنیم که این چنین رهبری داریم.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین به سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانی در سازمان ملل اشاره کرد وگفت: از رئیس جمهور برای سخنرانی کوبنده و قاطع در سازمان ملل قدردانی می کنیم .



حجت الاسلام مختاری با اشاره به اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و ایران اسلامی قوی است افزود: ما نیاز به تعیین تکلیف آمریکا نداریم و عملکرد آمریکای جنایتکار طی سال‌های گذشته و تاکنون برای ما مشخص شده و موضوع مذاکره با آمریکا خط قرمز ماست.

وی بر اهتمام ویژه مسئولان بر رفع مشکلات مردم تاکید کرد و عملکرد وزارت اطلاعات در مورد رسوایی رژیم صهیونیستی را یک پیروزی بزرگ عنوان کرد.