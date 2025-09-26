به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،حجت‌الاسلام سیداحمد محمودی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب اسلامی گفت: مذاکره برای کشور و ملت ما ضرر دارد و ضرر آن جبران ناپذیر است چرا که مذاکراتی که الان مطرح است از نظر علمی، تجربه و آموزه های دینی هیچ مبنا و مفهومی ندارد.

وی افزود: مذاکره وقتی است که دو طرف صحبت کنند نظرات یکدیگر را بشنوند و به نتیجه برسند نه اینکه آمریکا که از قبل نتیجه را تعیین کرده و می‌گوید هرچه ما می گوییم .

امام جمعه موقت اصفهان افزود: رهبری،ملت و مسئولان در مقابل زیاده خواهی های دشمنان اسلام و آمریکای جنایکار و اسرائیل به شدت می ایستند.

حجت الاسلام سید احمد محمودی همچنین از سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل که همان منویات مقام معظم رهبری و فریاد ملت عزیز ایران است قدردانی کرد .

خطیب جمعه اصفهان در بخشی دیگر از سخنانش به اجرای موفق طرح امین اشاره کرد و افزود: ورود هزار طلبه جوان حوزه علمیه از طریق طرح امین به مدارس استان اقدامی ارزشمند در راستای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.

وب همچنین درباره فناوری هسته‌ای گفت: اورانیوم غنی‌شده دارای کاربردهای فراوانی است و محدود به ساخت بمب اتمی نیست.