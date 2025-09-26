پخش زنده
نماینده ولی فقیه در منطقه وامام جمعه کاشان بر لزوم وحدت ملی و اسلامی در مواجهه با دشمنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: ایشان به سه محور اساسی وحدت ملی و اسلامی ، مقابله با مسئلهسازی دشمنان و مبارزه در عرصههای گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای ایران اسلامی تأکید داشتند.
وی گفت: مسئولان کشور باید با تکیه بر این سه محور، راهبرد خود را در مقابل دشمنان ترسیم کنند.
وی عزت و استقلال را از دیگر محورهای سخنان رهبر معظم انقلاب بیان کرد و گفت: ملت قهرمان ایران هرگز در مقابل زورگویی آمریکا تسلیم نخواهد شد و راه عزت، استقلال و پیشرفت را با توکل بر نصرت الهی ادامه خواهد داد .
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس به ما آموخت، هر تهدیدی را میتوان به فرصتی راهبردی تبدیل کرد گفت: ملت ایران، با تکیه بر ایمان، اراده و وحدت، توانسته نظام سلطه را شکست دهد و دشمنان باید بدانند که حرکات آنان در منطقه فروپاشیده و ایران قوی، پیروز قطعی میدان نبرد است.
امام جمعه کاشان با اشاره به سالروز شهادت فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، سید مقاومت؛ سید حسن نصرالله هم گفت: او نه فقط یک فرمانده نظامی، بلکه یک معلم اخلاق، یک الگوی ولایتمداری و یک مجاهد بصیر بود و در برابر فتنه داعش، در برابر توطئه تجزیه منطقه و در برابر جنگهای ترکیبی، ایستاد و با خون خود، امنیت را برای امت اسلامی به ارمغان آورد.