امام جمعه گرگان غنیسازی اورانیوم و فریاد علیه رژیم صهیونیستی را نشانه اقتدار ملی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ خطیب جمعه گرگان به دستاوردهای مهم کشور در زمینه فناوری غنیسازی اورانیوم اشاره کرد و افزود: ایران جزو ده کشور دنیاست که فناوری غنیسازی را بومیسازی کرده و به سطح بالایی از درصد غنیسازی (تا ۶۰ درصد) رسیده که این موفقیت بینظیر علمی و فناوری، علاوه بر جنبههای دفاعی، در عرصههای پزشکی، کشاورزی و صنعتی نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
آیت الله نور مفیدی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند که ایران دنبال ساخت بمب هستهای نیست و از لحاظ شرعی نیز این کار جایز نیست.» بنابراین دستاوردهای هستهای باید به عنوان نشانه اقتدار و خودکفایی کشور دیده شود.
نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «دفاع مقدس» ۸ ساله و دفاع ۱۲ روزه اخیر گفت: هدف اصلی دشمنان، براندازی نظام جمهوری اسلامی بود اما حضور همگانی مردم و انسجام ملی سبب شد همه توطئهها شکست بخورد.
امامجمعه گرگان تاکید کرد: این «انسجام و وحدت» باید همچنان حفظ شود تا جمهوری اسلامی بتواند در برابر تهدیدات خارجی و فشارهای داخلی استوار باقی بماند.
وی با قدردانی از تلاشهای دولت و مسئولان در رفع مشکلات اقتصادی، افزود: همه باید دست به دست هم دهند تا راهکارهای عملی و مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم پیدا کنیم.
امامجمعه گرگان گفت : مردم باید در کنار مشکلات دستاوردهای کشور را نیز بهخوبی ببینند و باور کنند که ایران توانایی عبور از سختیها را دارد.
آیتالله نورمفیدی به سفر اخیر رئیسجمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور با شجاعت و قاطعیت تمام، از تریبون بینالمللی، صدای ملت ایران را به گوش جهانیان رساند.
وی افزود: رئیسجمهور در این سخنرانی، جنایات رژیم صهیونیستی را با ارائه مستندات و تصاویر محکوم کرد و همزمان آمریکا را به خاطر حمایتهای یکجانبه از اسرائیل شدیداً مورد انتقاد قرار داد.
امامجمعه گرگان این مواضع را «نمایانگر صداقت و استقلال سیاست خارجی جمهوری اسلامی» دانست که به رغم فشارهای بینالمللی، همواره حامی مظلومان و عدالتخواهان بوده است.
آیتالله نورمفیدی به موضوع مذاکرات هستهای و دیدارهای دیپلماتیک نیز اشاره و افزود : مذاکره دارای اصول و قواعدی است و دو طرف باید به تعهدات خود پایبند باشند.
امام جمعه گرگان با گرامیداشت فرا رسیدن سوم ربیعالثانی، روزی که در تاریخ شیعه یادآور حضور امام حسن عسکری(ع) در منطقه جرجان (گرگان) است، به تشریح روایتی از مرحوم قطب راوندی پرداخت که بیانگر وعده حضرت عسکری(ع) به یکی از شیعیان آن منطقه برای حضور ایشان در گرگان بود.
آیتالله نورمفیدی این واقعه تاریخی را مایه فخر، مباهات و افتخار و برکت برای مردم این خطه خواند و افزود: قدوم مبارک امام عسکری(ع) به گرگان، این شهر را نورانی کرده و جایگاه ویژهای در تاریخ تشیع و فرهنگ این منطقه دارد.
وی با بیان اینکه مسجد امام حسن عسکری(ع) یکی از بناهای تاریخی و معنوی مهم گرگان به شمار میرود، از مسئولان میراث فرهنگی و شهرداری خواست برای احیای این مکان ارزشمند و تبدیل آن به جاذبهای ملی تلاش کنند.