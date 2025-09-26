پخش زنده
مسئولان شهرستان فلاورجان با خانواده شهیدان نعمت الله و عبدالله سلیمی و قربانعلی حاتمی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،مهدی مختاری شهردار شهر کلیشادوسودرجان با بیان اینکه خانوادههای شهدا سرمایههای صبر و استقامت هستند گفت: آسایش، امنیت، آبادانی و عزت و افتخار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مرهون رشادتها، جانفشانیها و از خود گذشتگیهای شهدا و ایثارگران است.
شهید عبدالله سلیمی سال ۶۱ منطقه رقابیه در عملیات فتح المبین، شهید نعمت الله سلیمی سال ۶۴ در منطقه اشنویه در عملیات قادر و شهید قربانعلی حاتمی در سال ۶۱ در منطقه عین خوش در عملیات محرم به شهادت رسیدند.