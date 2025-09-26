به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه شمالی گفت: در طرح جوانه‌های صالحین و کلاس‌های اوقات فراغت منطقه لفورسوادکوه شمالی۱۰۰ نوآموز شرکت کردند که این طرح در تابستان به همت حوزه مقاومت بسیج شهید امام صادق (ع) برگزار شد.



سرهنگ پاسدار مرتضی نوری افزود: توانمندسازی بسیجیان در سطوح مختلف در قالب محور‌های قرآنی، ورزشی، علمی و فرهنگی، فضای مجازی، هنری، سبک زندگی، تفریحی و ورزشی در سطح مساجد از مهمترین اهداف طرح تابستانی جوانه‌های صالحین بود.



وی ادامه داد: دست ساخته‌های نوآموزان به عنوان هدیه به نوجوانان شرکت کننده در پیاده روی بزرگ اربعین حسینی در کشور عراق که هدیه شد.