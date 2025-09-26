به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،۳۰ گروه تئاتر به این جشنواره راه یافتند که در هفته دفاع مقدس از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در مجاورت قطعه مدافعان حرم گلستان شهدای اصفهان نمایش‌های خیابانی اجرا می‌کنند.

هدف از برگزاری جشنواره هنر‌های نمایشی نگین مقاومت، توسعه، تعمیق و تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در میان آحاد جامعه و تجلیل از شهدا و ایثارگران و خانواده‌های آنها است.

با توجه به اثرگذاری بیشتر تئاتر خیابانی در جامعه، اهتمام، تمرکز و سرمایه‌گذاری بیشتری بر این حوزه نیاز است.

مردم استان اصفهان، حدود ۲۴ هزار شهید، ۵۰ هزار جانباز و سه هزار و ۵۰۰ آزاده تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

در مجموع استان اصفهان با تقدیم یک دهم از کل شهدای انقلاب اسلامی سهم بسزایی در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی داشته است.