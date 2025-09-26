دانشگاه گیلان، بر اساس نظام رتبه بندی U.S.News یا رتبه بندی موضوعی مقالات ارائه شده در بازه ۵ ساله، در جمع دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان اعلام کرد: بر اساس نتایج منتشر شده نظام رتبه بندی U.S.News یا رتبه بندی موضوعی مقالات ارائه شده در بازه ۵ ساله، دانشگاه گیلان با کسب رتبه جهانی هزار و ۵۷۳ از میان ۲ هزار و ۲۵۰ دانشگاه در جهان و کسب رتبه منطقه‌ای ۵۹۵ در آسیا از میان هزار و ۲۰۹ دانشگاه، موفق شد در این رتبه بندی جهانی قرار بگیرد.

در رتبه بندی موضوعی علاوه بر حـوزه‌های های شیمی، مهندسی، علم مواد، مهندسی عمران، فیزیک و شیمی فیزیک، دانشگاه گیلان در حوزه موضوعی علوم گیاهی و جانوری نیز موفق به کسب رتبه شد.

انتشار دست کم هزار و ۲۵۰ مقاله در پایگاه WOS در بازه زمانی ۵ ساله و شهرت جهانی Clarivate از شرایط ضروری حضور در این رتبه بندی است.