به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجری جنگل‌های چوب فریم در پاسخ به مطالبه مردمی مبنی بر ترمیم نقاط رانشی بیش از ۳۹۰ کیلومتر جاده جنگلی تحت حوزه به منظور اجرای برنامه‌های حفاظتی و صیانتی در مواقع اضطرار از قبیل آتش سوزی، از امادگی این شرکت برای ترمیم نقاط رانشی جاده‌های جنگلی دودانگه ساری خبر داد.



احمدمحمودی عالمی گفت: دغدغه مردم سنگده و بخش دودانگه ساری در خصوص دسترسی به موقع به نقاط جنگلی در مواقع اضطرار، دغدغه همه مسئولان نظام است

او افزود: نیرو‌های چوب فریم از هر اقدامی در جهت حفاظت از جنگل‌های منطقه دریغ ندارند و در صورت اخذ مجوز از منابع طبیعی و ابلاغ کتابچه قانونمند نسبت به ترمیم نقاط حادثه خیز، رانشی و تخریب شده جاده‌های جنگلی تحت حوزه اقدام به موقع خواهد داشت.