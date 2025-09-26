مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: متخلف زیست محیطی که اقدام به تخلیه غیر مجاز پسماند در پلدختر کرده بود به پرداخت جریمه نقدی ۲۳۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان پور گفت: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست پلدختر هنگام گشت و کنترل حوزه استحفاظی، متوجه تخلیه غیر مجاز پسماند توسط فرد متخلف زیست محیطی شدند که بلافاصله دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: بر اساس قانون، فرد متخلف به سه ماه حبس تعزیری محکوم و سپس در راستای سیاست حبس زدایی قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جریمه نقدی ۲۳۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

فرمان پور گفت: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای پاک، هر گونه رهاسازی یا سوزاندن پسماند در محیط، جرم محسوب شده و مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان از هموطنان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشابه با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند تا در اسرع وقت پیگیری لازم انجام شود.