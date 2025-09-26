در تابستان امسال به همت بسیج سازندگی و گرو‌های جهادی شهرستان فلاورجان و با ۸ مدرسه نوسازی و مرمت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،فرمانده سپاه ناحیه فلاورجان گفت:بیش از ۵۰ بسیجی فلاورجانی با هزینه بالغ بر یک میلیارد تومان ۸ مدرسه را در دو شهر و ۴ روستای این شهرستان مرمت و نوسازی و از ابتدای سال تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار دادند.

سرهنگ پاسدار رسول قاسمی افزود:با همت بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی و همکاری کمیته امداد امام خمینی این شهرستان ۵ واحد مسکونی محرومان هم با دو میلیارد تومان نوسازی و مرمت شد که در هفته دفاع مقدس در اختیار خانواده‌های نیازمند شهرستان قرار خواهد گرفت.