به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا کلشی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسلمانان اهل تسنن ارومیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب گفت: آذربایجان‌غربی همواره در طول دفاع مقدس نقش مؤثر و برجسته‌ای داشته است و با تقدیم هزاران شهید سر افراز اجازه نداد یک وجب از خاک مقدس ایران به دست دشمنان و متجاوزان بیفتد و مردان و زنان سلحشور با حضور در جبهه‌ها، ایثارگری در مرز‌ها و پشتیبانی از جبهه‌های جنگ، سهمی شایسته در ثبت تاریخ پرافتخار دفاع مقدس ایفا کردند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل نیز اشاره کرد و افزود: آقای پزشکیان با نمایش تصاویر شهدای بی‌گناه ایران در جنگ ۱۲ روزه، صهیونیست‌های قاتل را رسوا کرد و به جهانیان نشان داد که رژیم صهیونیستی با حمایت غرب کودک کش و متجاوز است.

ماموستا کلشی نژاد در پایان از مسئولان خواست معضل سد معبر در معابر پر تردد ارومیه را حل کنند.