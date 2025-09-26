به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی فرماندار سرخس در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: این طرح با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از سوی اداره آموزش و پرورش و با مشارکت دهیاری روستای تام رسول و کمک‌های مردمی، در قالب طرح شهید سلیمانی اجرا و به بهره‌برداری رسید.

مجید بیکی افزود: طرح آسفالت معابر روستا در حجم عملیاتی ۳ هزارمتر مربع زیر سازی و۸ هزارمتر مربع آسفالت ریزی بوده که امروز افتتاح شد. واز آنجا که این روستا در محدوده مرز قرار دارد نصب دوربین پایش تصویری گامی دیگر برای حفظ امنیت ورفاه مردم است.