به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به وقایع اخیر در منطقه افزود: در دفاع مقدس ۱۲روزه، هدف دشمن ایجاد فتنه و آشوب در خیابان‌ها بود، اما مردم با هر سلیقه و طرز تفکر همانند دوران هشت ساله دفاع مقدس، در کنار هم و پای ایران ایستادند و این اتحاد، دشمن را ناامید کرد.

آیت الله عبادی زاده گفت: دشمن در دهه‌های اخیر با ابزار‌های مختلف از جمله رسانه، جنگ روانی، تحریم و مذاکره تلاش کرده است ملت ایران را از مسیر پیشرفت و استقلال باز دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن تعلیق و توقف صنعت هسته‌ای کشور است؛ صنعتی که نماد اقتدار ملی و دستاورد دانشمندان جوان ماست.

امام جمعه بندرعباس گفت: ده سال کشور را با مذاکرات فرسایشی سرگرم کردند تا پیشرفت علمی ما کند شود، اما ملت و مسئولان باید بدانند تنها راه پیشرفت، تکیه بر توان داخلی و حمایت از جوانان نخبه است. مذاکره‌ای که دشمن پیشنهاد می‌کند نه به نفع ملت بلکه برای تحقق منافع آنهاست و رهبر معظم انقلاب به صراحت فرمودند این مذاکرات سودی برای ما ندارد و حتی زیان‌آور است.

آیت الله عبادی زاده با اشاره به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله افزود: سیدحسن نصرالله تنها یک رهبر سیاسی نبود بلکه مکتبی از ایمان، ایثار، شجاعت و بصیرت بود که نسل جوان و همه آزادگان جهان باید از وی درس بگیرند و او را الگوی خود قرار دهند.

وی در پایان با قدردانی از «کاروان صمود» و حرکت‌های خودجوش مردمی در حمایت از مردم غزه گفت: اینکه اقشار مختلف با هر مذهب و سلیقه‌ای در کنار هم به سوی غزه برای کمک‌رسانی حرکت می‌کنند و در داخل کشور نیز کاروان‌های خودرویی مردمی به راه افتاده، نشان از روحیه ایثار، وحدت و بصیرت ملت دارد.