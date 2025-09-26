پخش زنده
امروز: -
امام جمعه بندرعباس گفت: امروز باید با اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه کشور مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبههای نماز جمعه بندرعباس با اشاره به وقایع اخیر در منطقه افزود: در دفاع مقدس ۱۲روزه، هدف دشمن ایجاد فتنه و آشوب در خیابانها بود، اما مردم با هر سلیقه و طرز تفکر همانند دوران هشت ساله دفاع مقدس، در کنار هم و پای ایران ایستادند و این اتحاد، دشمن را ناامید کرد.
آیت الله عبادی زاده گفت: دشمن در دهههای اخیر با ابزارهای مختلف از جمله رسانه، جنگ روانی، تحریم و مذاکره تلاش کرده است ملت ایران را از مسیر پیشرفت و استقلال باز دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین اهداف دشمن تعلیق و توقف صنعت هستهای کشور است؛ صنعتی که نماد اقتدار ملی و دستاورد دانشمندان جوان ماست.
بیشتر بخوانید: نماز جمعه شهرستانهای هرمزگان ۲۸ شهریور
امام جمعه بندرعباس گفت: ده سال کشور را با مذاکرات فرسایشی سرگرم کردند تا پیشرفت علمی ما کند شود، اما ملت و مسئولان باید بدانند تنها راه پیشرفت، تکیه بر توان داخلی و حمایت از جوانان نخبه است. مذاکرهای که دشمن پیشنهاد میکند نه به نفع ملت بلکه برای تحقق منافع آنهاست و رهبر معظم انقلاب به صراحت فرمودند این مذاکرات سودی برای ما ندارد و حتی زیانآور است.
آیت الله عبادی زاده با اشاره به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله افزود: سیدحسن نصرالله تنها یک رهبر سیاسی نبود بلکه مکتبی از ایمان، ایثار، شجاعت و بصیرت بود که نسل جوان و همه آزادگان جهان باید از وی درس بگیرند و او را الگوی خود قرار دهند.
وی در پایان با قدردانی از «کاروان صمود» و حرکتهای خودجوش مردمی در حمایت از مردم غزه گفت: اینکه اقشار مختلف با هر مذهب و سلیقهای در کنار هم به سوی غزه برای کمکرسانی حرکت میکنند و در داخل کشور نیز کاروانهای خودرویی مردمی به راه افتاده، نشان از روحیه ایثار، وحدت و بصیرت ملت دارد.