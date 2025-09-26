در هفته منتهی به ۴ مهرماه، حدود ۳ میلیون و ۷۳ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله شد. ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر نیز بیش از ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برترین های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۴ مهر ماه براساس ارزش فروش شرکت ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با معامله ۶ هزار و ۲۳۸ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۵ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد کاوه جنوب کیش با فروش ۷۸ هزار و ۴۹۰ تن شمش بلوم به ارزش ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان دوم شد.

ذوب آهن اصفهان ۳۵ هزار و ۵۱۷ تن تیرآهن، میلگرد، شمش بلوم، ریل آهن، شمش چدن و آرگون به ارزش یک هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

پالایش نفت بندرعباس با معامله ۶۷ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان چهارم شد.

فولاد خوزستان با معامله ۵۰ هزار و ۸۰ تن شمش بلوم و تختال به ارزش یک هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان پنجم شد.

معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۹۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را به خود را کسب کرد.

پالایش نفت اصفهان با فروش ۶۰ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش یک هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان با معامله ۲۰۰ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش یک هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان هشتم شد.

فولاد غدیر نی‌ریز ۶۴ هزار تن آهن اسفنجی و شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم با فروش ۳۰۶ هزار و ۷۰۰ تن سنگ آهن کلوخه، آهن اسفنجی و کلوخه باریت به ارزش یک هزار و ۱۶ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.