پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب قم گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ۳۷ نفر از استان قم در راه دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته دفاع مقدس، فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه قم گفت: استان قم در طول دوران هشت سال دفاع مقدس، بیش از ۶۰۰۰ شهید و ۱۵ هزار جانباز تقدیم آرمانهای نظام اسلامی کرده است.
سردار فتح الله جمیری با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی کشور گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز بسیار قویتر شده و آمادگی و توان رزم امروز نیروهای مسلح، قابل مقایسه با روزهای جنگ تحمیلی نیست.
وی در خصوص دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز گفت: این جنگ سند جنایات رژیم صهیونیستی در خاک ایران است و در این نبرد اتحاد و همبستگی مردم ایران همچون روزهای جنگ تحمیلی ۸ ساله به دنیا مخابره شد.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ۳۷ نفر از استان قم در راه دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی به شهادت رسیدند.