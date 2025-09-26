پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر علیه اداره کل راهداری و عوامل شهرستان و پیمانکار پروژه دوربرگردان دریاپشته اعلام جرم کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از تصادف مجدد در دور برگردان دریاپشته و وخامت حال راکب موتورسیکلت با اعلام نظر پلیس راه علاوه بر خطای انسانی، در نقش داشتن دور برگردان در این حادثه بلافاصله بازدید شبانه فرماندار و دادستان رامسر از دور برگردان دریاپشته صورت گرفت.
دادستان رامسر علیه پیمانکار پروژه و راهداری شهرستان و اداره کل اعلام جرم کرد و عوامل خاطی مجازات خواهند شد.
مسلم قبادیان فرماندار و بهمن سام خانیان دادستان رامسر در بازدید شبانه از دور برگردان دریاپشته در تماس با محمد نژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران به لزوم اجرای تعهدات پیمانکار در اسرع وقت، ایمن سازی، استاندارد سازی و اصلاح این پروژه تاکید کردند.
دوربرگردان درحال ساخت دریاپشته که مدتیست بهعنوان یکی از نقاط حادثهخیز شناخته شده است، بار دیگر حادثهای تلخ را رقم زد و ظهر روز ۳ مهر ۱۴۰۴ تصادفی تلخ و سنگین در این محدوده رخ داد که به گفته شاهدان محلی ناشی از بیتوجهی به ایمنی و نیمهکاره بودن پروژه اصلاح هندسی بوده است.
این در حالی است که بارها از سوی مردم و رسانهها نسبت به وضعیت ناایمن این دوربرگردان هشدار داده شده و خواستار تسریع در تکمیل پروژه و ایجاد یک مسیر ایمن شدهاند.
با وجود وعدههای مکرر، این نقطه همچنان درگیر عملیات نیمهتمام عمرانی است و هر از چندگاهی خبر تصادف و تلفات انسانی از آن مخابره میشود.