حجت الاسلام و المسلمین یوسف جعفری ، به عنوان امام جمعه جدید شهر زیباشهر معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهر زیباشهر گفت : هفته ی دفاع مقدس ، یادآوری ایستادگی و مقاومت مردم در مقابل همه ی مستکبران جهان است که با مجاهدت ملت و رزمندگان نتوانستند حتی یک وجب از خاک کشور را تصاحب کنند.

حجت الاسلام و المسلمین آقایی افزود : امروز که دشمن به دنبال دلسرد کردن نوجوانان و جوانان از انقلاب و اسلام هستند ، باید با روایت واقعی این دوران و تبیین ارزش های انقلاب این نسل را آگاه کرد.

در پایان این مراسم ، از زحمات سه ساله ی حجت الاسلام و المسلمین حسین افشاری قدردانی شد.