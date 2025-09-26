به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه موقت ساری در خطبه‌های امروز نماز جمعه مرکز استان گفت: هفته دفاع مقدس و عظمتی که برای کشور به ارمغان آورده، چند وظیفه را برای مردم به همراه دارد که وظیفه عاطفی واحساسی، وظیفه معرفتی با شناساندن این حماسه به نسل جوان و وظیفه سوم، عملی و رفتاری است که در این باره باید همنوا با رهبر معظم انقلاب برای اقتدار این کشور تلاش و برای دشمنان خط نشان کشید.

حجت‌الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی افزود: فصل پیروزی‌های پیاپی در عرصه ورزشی به ویژه کشتی است که سبب نشاط مردم و اهتزاز پرچم کشور در جهان شده است و این نتیجه مدیریت متخصص و متعهد است.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به هفته نقش مازندران در دفاع مقدس گفت: عملیات ثامن الایمه و شکست حصر ابادان در ۷ مهر ۱۳۶۰ باید برای نسل جدید و همینطور مسیولان یاداوری و باز افرینی شود که در ان با چه سختی و دادن ده‌ها شهید ۱۵۰ کیلیومتر از خاک کشور ازاد شد.

وی همچنین افزود: نخستین سالگرد شهید حسن نصرالله است، شخصی جهانی در دنیای اسلام که رهبر معظم انقلاب از ایشان به عنوان یک شخصیت برجسته و ثروتی گرانبها برای اسلام نام بردند و حزب الله را یک ثروت دنباله دار دانستند و تاکید کردند نباید از این ثروت غفلت کرد.

امام جمعه ساری با مهم دانستن دستاورد اخیر وزارت اطلاعات در نفوذ به لایه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: نفوذ اطلاعاتی ایران در قلب دشمن و صحبت‌های وزیر اطلاعات نشان از شناخت کامل از دشمنی است که همواره به دنبال تضعیف اقتدار ما است.

حجت الاسلام شفیعی همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته میراث فرهنگی کفت: مسئولان مراقب باشند که درامد زایی در استان با دین زدایی همراه نشود.