پیکر جانباز شهید سیدمحمدحسین امامی بر روی دستان مردم شهید پرور میبد تشییع و به خاک سپرده شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پیکر شهید امامی امروز بعد از اقامه نماز جمعه روی دستان مردم قدرشناس و انقلابی میبد، از مصلی آیت الله اعرافی به سمت گلزار شهداء فیروز آباد تشیع شد.

شهید سید محمد حسین امامی میبدی با آغاز جنگ تحمیلی بعنوان بسیجی با سمت نیروی واحد اطلاعات و عملیات راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد.

وی در عملیات‌های بیت المقدس، رمضان، کربلای ۸ از ناحیه شکم، پای راست و چچ مجروح شد و سرانجام بعنوان جانباز ۷۰ درصد پس از سال‌ها تحمل سختی‌ها به خیل شهداء یارانش پیوست.

مراسم بزرگداشت یاد و خاطره این شهید سرافراز امروز جمعه چهارم مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع بیده و مراسم بزرگداشت دیگری نیز روز یکشنبه ششم مهرماه از ساعت ۷ صبح تا ۸ و ۳۰ دقیقه در مصلی آیت الله اعرافی برگزار خواهد شد.